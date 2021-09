Colpo Osimo Stazione: un...Cavaliere alla corte di mister Fenucci

Esperienza al servizio della gioventù. E’ questo il tema che accompagna l’annuncio di Simone Cavaliere come nuovo giocatore dell’Osimo Stazione Conero Dribbling. La società e lo staff lo hanno inseguito a lungo, anche in passato. E ora finalmente il suo arrivo in biancoverde è cosa fatta. Classe 1980, un bagaglio di esperienza e gol nelle categorie superiori che non ha bisogno di grandi presentazioni. Ciò che serve invece è sottolineare il motivo dell’arrivo di Cavaliere: in una squadra fatta di tantissimi giovani ricchi di energia ed entusiasmo, serviva e ora c’è - anche in attacco - una bella fetta di esperienza. A questo serviva e servirà, in particolare, il contributo all’OSCD di Simone Cavaliere.

A partire dalla sfida casalinga con la Fermignanese, quando ci saranno anche il terzino Davide Candolfi (classe 1998) e l’attaccante Michele Taddei (1996), che pure hanno già esordito settimana scorsa con la maglia dell’Osimo Stazione, ma che ancora non erano stati annunciati e presentati ufficialmente. Candolfi, Taddei e ora Cavaliere: tre pedine preziose in più a disposizione di mister Fenucci per disputare una buona stagione e, al contempo, far sbocciare il talento presente nelle corde dei tanti ragazzi che costituiscono l’organico dei ferrai.

L’obiettivo dell’Osimo Stazione Conero Dribbling contro la Fermignanese (reduce dall’1-1 casalingo di sette giorni fa contro il Loreto) è quindi quello di cancellare in fretta la sconfitta di Marotta e cominciare a sorridere davanti al proprio pubblico. Si riaprono infatti le porte dello Stadio Comunale “Dario Bernacchia” di Osimo: l’accesso sarà consentito unicamente ai possessori di green pass. Monitoraggio della temperatura e registrazione dei nominativi saranno le procedure da seguire all’ingresso. Pertanto, si raccomanda di arrivare al campo abbondantemente prima del fischio di inizio, al fine di svolgere il tutto nella più assoluta sicurezza.