Capecci applica la legge dell'ex: Barbara di misura sul Villa San Martino

Blitz in trasferta dell'Ilario Lorenzini, che nella ripresa resta in dieci per l'espulsione di Cardinali, ma nei minuti finali trova il gol del successo realizzato dell'ex Capecci su imbeccata di Rossini

La dura legge del gol a volte collima con quella dell’ex. E così è proprio Capecci, con trascorsi con la casacca del Villa San Martino, a dare un dispiacere a quella che era stata la sua squadra, firmando ad una manciata di minuti dalla fine la rete che regala il successo al Barbara, in una prima giornata di campionato contrassegnata dai blitz in trasferta - ben quattro - tutti peraltro su misura, due dei quali negli ultimi dieci minuti di partita.

Dopo un primo tempo scivolato via senza particolari scossoni, la ripresa mette in mostra maggiore vitalità da parte delle due formazioni. Al 56’ la sfida si mette in salita per gli ospiti, che perdono Cardinali il quale raggiunge anzitempo gli spogliatoi per doppia ammonizione. I rossoverdi, in superiorità numerica, prendono ulteriormente coraggio ed aumentano la pressione, senza però riuscire a bucare l’organizzata retroguardia ospite. Al minuto 84 arriva il gol che decide il match: è la più classica delle azioni di contropiede, portata avanti da Rossini il quale se ne va sul fondo e mette in mezzo per Capecci che, al volo, batte Melchiorri sul secondo palo. Generoso ma inutile il forcing dei locali nei minuti conclusivi, e l’Ilario Lorenzini può così inaugurare la stagione con tre importanti punti.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO – ILARIO LORENZINI BARBARA 0-1 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Berti, Riceputi (46’ Romano), Angelini, Vagnini, Virgili, Russo, Righi, Mazzoni, Di Carlo, Binda. All. Cicerchia

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Di Sabato (46’ Sebastianelli), Aiudi, Savelli, Guerra, Gregorini, Sabbatini, Cardinali, Palazzi (65’ Rossini), Carboni, Capucci. All. Ciattaglia

ARBITRO: Di Tella (AN)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Bara (MC)

RETE: 84’ Capecci