L’Ancona conferma: Tiong e Canil dalla Mancinelli

L’indiscrezione arrivata nella tarda serata di ieri è stata confermata questa mattina attraverso un comunicato ufficiale. L’Ancona ha infatti reso noto che l’attuale patron Mauro Canil, l’imprenditore malese Tony Tiong e i loro collaboratori (tra cui la dg Roberta Nocelli e l’emissario dell’asiatico Roberto Ripa) sono stati ricevuti ieri pomeriggio (21 febbraio) negli uffici comunali del sindaco Valeria Mancinelli:

“La società comunica che nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto un incontro presso il Comune di Ancona al quale erano presenti il sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore allo sport Andrea Guidotti, il patron Mauro Canil, la dg Roberta Nocelli, Tony Tiong e Roberto Ripa. L’incontro è stato voluto dalla società per presentare il signor Tiong all’amministrazione comunale in ottica di un suo possibile inserimento in seno alla società. Le trattative sono ancora in corso, pertanto, come sempre, nell’ottica della trasparenza e serietà, la Società terrà costantemente informati la città e i suoi tifosi”.