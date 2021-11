Ancona, il riscatto per la Coppa passa dal campionato: domenica arriva l’Entella

Per smaltire la delusione derivante dalla sconfitta interna di ieri con la Viterbese (0-1 gol di Iuliano) che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Ancona Matelica dovrà rituffarsi a capofitto sul campionato. Domenica, ore 14.30 al Del Conero, arriverà l’Entella degli ex Serie A Matias Silvestre (infortunato, non sarà disponibile prima di venti giorni) e Daniele Dessena. A guidare l’attacco dei liguri, inoltre, ci sarà l’argentino Lescano reduce dalla delicata annata di San Benedetto del Tronto lo scorso campionato. Insomma, un avversario tutt’altro che mansueto che tuttavia in questa prima parte di campionato non ha rispettato le aspettative di alta classifica che gli addetti ai lavori riponevano. Nell’ultimo turno di campionato l’Entella ha superato 2-0 l’Imolese ma in Coppa Italia è stata a sua volta eliminata dal Padova dopo i tempi supplementari.

I dorici torneranno a lavorare già oggi pomeriggio agli ordini di mister Gianluca Colavitto. Moretti e Gasperi, titolari con la Viterbese in Coppa, saranno entrambi a disposizione dopo le squalifiche scontate. Sarà assente Ruani e dovrà essere verificato il centrale Masetti alle prese con un problema alla caviglia. Se non dovesse farcela dentro Bianconi. Intanto, a livello di settore giovanile, è stata ufficializzata la collaborazione tra l’Ancona Matelica e il Ponterosso società da sempre vicina ai destini dei colori biancorossi. Per domenica, naturalmente, la prevendita è già attiva attraverso i canali (online e nei punti vendita riportati nel sito ufficiale dell’Ancona Matelica) del circuito DiyTicket. 15 euro la tribuna coperta, 10 euro curva nord e settore ospiti (curva sud). A questi prezzi andranno aggiunti i diritti di prevendita.