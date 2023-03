Ancona Respect, rientro in campo "primaverile" con successo

La Primavera coincide con il rientro in campo delle varie formazioni dell’Ancona Respect. A catalizzare l’attenzione è stata la partita di domenica mattina, che ha visto la prima squadra scendere in campo nel match valevole per la nona giornata del campionato femminile di Eccellenza. Le biancorosse, opposte alla Mandolesi, si sono imposte con il punteggio di 4-2, grazie alle reti siglate da Campanella (doppietta), Prosperi e Paccusse: l’affermazione contro il fanalino di coda del torneo permette alle doriche di raggiungere quota nove in una classifica capeggiata dall’imbattuta Yfit Macerata. Ritorna in campo anche la under 17 di mister Abram e lo fa nei peggiore dei modi, reggendo il confronto con le pari età dell'Ascoli per solo mezz'ora: la formazione bianconera aumenta il ritmo strada facendo e chiude il confronto dilagando con un 10-1 pesantissimo per le biancorosse.

Le note più liete arrivano dalle Under 12, protagoniste della “Danone Cup”, competizione che a Fano ha visto l’Ancona Respect, l’Ascoli e la locale squadra fanese giocare e trascorrere una giornata all’insegna di sport e divertimento. Il risultato sportivo ha fatto registrare l’affermazione della squadra picena, ma c’è da registrare il bel gesto di fair play della capitana biancorossa, Larisa Roibu, che proprio nella partita contro l’Ascoli sullo 0-0 si è autoaccusata di un tocco di mano in area, non ravvisato dal direttore di gara che ha pertanto fischiato il calcio di rigore per le avversarie: tale gesto è stato poi premiato con il “Green Card”.