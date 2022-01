Ancona, l’“ultima” di mercato: fari sulle trattative Faggioli e Iannoni

Ultimo giorno di mercato per i professionisti (la sessione invernale chiuderà oggi, 31 gennaio, alle 20) e fari puntati, in casa Ancona, sulle trattative legate ai gioielli Alessandro Faggioli (’00) ed Edoardo Iannoni (’01).

Il primo, autore anche nella sfida con la Lucchese di una doppietta, interessa al Vicenza che vorrebbe portarlo sin da subito in Serie B con mister Brocchi senza aspettare luglio. Il secondo, invece, è oggetto delle attenzioni della Salernitana che farebbe di tutto per farlo rientrare dal prestito e dirottarlo ad un’altra compagine cadetta (o addirittura per tenerlo nella rosa della Serie A per questa seconda parte di stagione). Il pomeriggio dirà se i due giocatori resteranno in biancorosso oppure seguiranno altri lidi.

In uscita anche il centrocampista Lorenzo Sabattini (’01), che da settimane si allena a parte, a cui si starebbe cercando una sistemazione in Serie C.