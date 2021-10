Ancona, Del Conero vestito a festa: record stagionale di pubblico per la sfida alla Fermana

La gente anconetana ha risposto ancora una volta presente. Saranno circa 2700, con un’ottantina di tifosi fermani, gli spettatori che assisteranno ad Ancona Matelica-Fermana in programma oggi pomeriggio alle 17.30 al Del Conero (la prevendita sul circuito DiyTicket rimarrà aperta fino alle 17.29). Vincere aiuterebbe la formazione dorica di Gianluca Colavitto a lasciarsi definitivamente alle spalle il ko di Reggio Emilia rimanendo in scia delle altissime posizioni di classifica. Dall’altra parte arriva una Fermana ultima in classifica ma vogliosa di invertire la rotta trascinata dagli ex di giornata Cognigni e Frediani. In casa biancorossa sono stati risolti gli ultimi dubbi di formazione con Sereni, in gol al Mapei Stadium, che rientrerà nell’undici titolare insieme a Del Sole e Rolfini con quest’ultimo schierato da centravanti. Solo panchina per Faggioli analogamente ai rientranti Papa e Delcarro. Turnover anche in difesa dove, sull’out di sinistra, giocherà Maurizii al posto dell’affaticato Di Renzo.

Sarà un pomeriggio di gala, inoltre, quello di oggi Del Conero. Immediatamente prima del calcio d’inizio saranno premiati al centro del campo i piccoli vincitori del concorso “Cosa è per te l’Ancona Matelica” riservato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio. A premiare i tre migliori disegni, scelti dalla giuria per qualità artistica e valoro simbolico, ci saranno tre ospiti d’eccezione. Sul prato dell’impianto anconetano saranno presenti infatti il patron del club dorico Mauro Canil, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli sempre attento a questo genere di iniziative. I vincitori riceveranno una maglia ufficiale dell’Ancona Matelica con il proprio nome e una foto con il calciatore preferito.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari (Cap.), 25 Masetti, 6 Iotti, 28 Maurizii; 23 D’Eramo, 7 Gasperi, 4 Iannoni; 21 Del Sole, 9 Rolfini, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 16 Farabegoli, 3 Di Renzo, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce, 18 Faggioli, 27 Papa, 8 Delcaro

FERMANA (3-4-2-1) 1 Ginestra; 23 Alagna, 99 Blondett, 30 Sperotto; 21 Rodio, 24 Mbaye, 25 Graziano, 3 Mordini; 77 Pannitteri, 7 Marchi; 9 Cognigni (Cap). All: Riolfo A disp: 22 Moschin, 14 Scrosta, 19 Pistolesi, 8 Grossi, 11 Bugaro, 18 Frediani, 20 Capece, 33 Marini, 10 Bolsius, 29 Rovaglia, 26 Lovaglio, 32 Nepi

Orario: 17.30

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Luciani di Roma