Ancona-Cesena, Colavitto: «Loro una grande squadra ma vogliamo vincere»

Aria delle grandi occasioni per l'infrasettimanale di domani sera (16 febbraio) al Del Conero, dove alle 21:00 l’Ancona Matelica affronterà il Cesena di mister Viali. All’andata all’Orogel Stadium furono i bianconeri ad imporsi per 2-0 con le reti di Bortolussi e Pierini.

«Non ci sentiamo assolutamente appagati per aver raggiunto 42 punti. Questa quota rappresenta la grande volontà da parte di un gruppo di far parlare di sé, valorizzando al massimo ogni elemento. Solo in questo modo si riesce a lavorare bene, entrando in campo sempre per cercare di dare il massimo e di ottenere il massimo». Ha dichiarato mister Colavitto in conferenza stampa dopo l’allenamento pomeridiano.

«Anche domani - ha proseguito il tecnico - il nostro obiettivo sarà portare a casa la posta piena contro una signora squadra come è il Cesena. Sappiamo che loro sono molto forti, sono stati costruiti per recitare un ruolo da protagonisti in questo difficile girone B. Li abbiamo studiati e li conosciamo, speriamo in tutti i modi di rendere felici i nostri tifosi che domani sappiamo torneranno a sostenerci in casa in maniera numerosa. Vogliamo farli felici».