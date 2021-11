Ancona, arriva l’accordo per i “baby” con il Loreto di Bertarelli

Un altro accordo di affiliazione giovanile stretto dall’Ancona Matelica questa volta con il Loreto. In questo modo stanno proseguendo quelle operazioni legate alle prerogative di giovani e territorio già espresse dal presidente Mauro Canil nel corso della presentazione del giugno scorso alla Mole Vanvitelliana:

«Sta prendendo sempre più forma la nostra idea di territorialità. Infatti un’altra realtà calcistica con una tradizione importante come quella del Loreto entra a far parte del nostro progetto. Ringraziamo la società lauretana del Presidente Capodaglio per la fiducia dimostrata. Siamo convinti che si possa fare un bel percorso insieme». Ha commentato il Responsabile del vivaio biancorosso Leonardo Scodanibbio.

«Abbiamo selezionato il Loreto – gli ha fatto eco il Responsabile Società affiliate dell’Ancona Matelica Matteo Bartoloni – perché è una società con una solida storia alle spalle e che rappresenta un territorio di assoluto interesse. Garanzia e affidabilità sono assicurate da persone serie e preparate come il responsabile tecnico Mauro Bertarelli, che in passato ha vestito la maglia dell’Ancona tra i professionisti, ed il Presidente Andrea Capodaglio, con i quali sin da subito ci si è trovati in grande sintonia».

«Sin dalla scorsa estate siamo stati colpiti dalla bontà del progetto e successivamente ci siamo attivati per entrare a farne parte. Per la nostra Società – ha dichiarato il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile del Loreto e vecchia gloria biancorossa Mauro Bertarelli – legarsi ad una società professionistica rappresenta un’opportunità importante. L’obiettivo è quello di instaurare una collaborazione seria e proficua, sperando che un giorno qualcuno dei ragazzi possa coronare il sogno di vestire la maglia della prima squadra in un palcoscenico sicuramente di alto prestigio come quello rappresentato dalla Società biancorossa».