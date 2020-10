Calcio, parte solo la Promozione: rinviati i campionati di Prima e Seconda categoria

Partirà solo il campionato di Promozione nel weekend del 24-25 ottobre. Quelli di Prima e Seconda Categoria sono stati rinviati a data da destinarsi. E’ la decisione presa dal Comitato Regionale della Figc, con il presidente Paolo Cellini, «su conforme richiesta di alcune società interessate, onde consentire alle stesse di completare gli adempimenti necessari in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque, prenderà il via, per ora, soltanto il torneo di Promozione, ma non la Prima e la Seconda Categoria, così come i rispettivi campionati Allievi e Giovanissimi. La Terza Categoria, così come tutti i tornei di base, sono stati invece stoppati dall’ultimo Dpcm del premier Conte.