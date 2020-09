Liam Palfreeman nazionale inglese sarà il nuovo straniero del Cus Ancona C5

ANCONA - Una trattativa lampo per un giocatore destinato ad innalzare il livello qualitativo dell’intera squadra. Il riferimento non può che essere a Liam Palfreeman, nazionale inglese, lo scorso anno in serie A2 con l’Olimpus Roma ma ora a tutti gli effetti un giocatore del Cus Ancona. In contatti in realtà c’erano già stati nel mese di Giugno ma Liam Palfreeman sembrava essere sul punto di andare a giocare in Germania e invece il giocatore grazie all’interessamento dell’agenzia d’intermediazione Infinity Sport Manager, sabato sarà ad Ancona per iniziare la preparazione con il Cus Ancona assieme al resto della squadra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima di giocare in serie A2, Liam Palfreeman ha militato in Spagna in seconda divisione con il UA Ceuta. Un giocatore che mister Francesco Battistini conosce avendolo visto all’opera anni addietro con la maglia del Città di Falconara. Elemento fisso della nazionale inglese, Liam Palfreeman dalla sua casa di Oxford non esita ad esprimere tutta la sua soddisfazione per la scelta fatta« Ho sentito parlare del Cus Ancona anche per il fatto che mister Battistini lo conosco dai tempi di Falconara e in tutti questi anni sono riuscito a seguirlo. Arrivo in un club dove tutti vorrebbero giocare, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi a disposizione dello staff tecnico. Per quello che riguarda il mio ruolo in campo, sono un esterno ma riesco ad adattarmi a qualsiasi posizione anche in base alle esigenze del mister e della squadra». Circa il suo arrivo lo stesso giocatore conferma che avverrà nella giornata di sabato« Per il momento sono ancora a casa ma sabato mattina sarò in Italia per raggiungere poi Ancona dove andrò a scoprire il pianeta del Cus, gli impianti sportivi e il resto dello staff tecnico».