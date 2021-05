Pallanuoto, la Barbato al Passetto attende la Roma Arvalia

Recupero dell'ottava giornata di regular season, in A2 maschile, per la Barbato Design Vela Ancona, che sabato alle 16.30 alla piscina del Passetto di Ancona affronterà la Roma 2007 Arvalia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vela Ancona. Barbato Design Vela Ancona e Roma 2007 Arvalia sono appaiate al terzo posto del girone a 10 punti - ma i romani hanno una partita in meno -, all'andata a Roma è finita 7-7. Grande equilibrio tra le due squadre che, perso il treno per i playoff, cercano di affrontare i playout dalla miglior posizione possibile.

Nella Vela Ancona potrebbe rientrare il portiere Edoardo Bartolucci, ancora in forse il centroboa Alberto Pierpaoli. Poi alla Vela resterà da giocare sabato 22 maggio contro il Tuscolano, mentre alla Roma 2007 Arvalia resteranno il recupero con l'Anzio, prima, e l'ultima giornata in casa contro la Roma Vis Nova, seconda. Sul match ecco coach Igor Pace: «Ci restano due partite, da vincere entrambe, per arrivare nella miglior posizione nei playout e avere il fattore campo a nostro vantaggio. La Roma Arvalia ha giocatori importanti come Fiorillo e Faiella, mentre Parisi è squalificato: all'andata mi ha fatto un'ottima impressione anche il loro portiere, D'Ascoli, in quell'occasione abbiamo riacciuffato il pareggio all'ultimo secondo, in una partita in cui gli errori in attacco sono stati decisivi. Certo, arriviamo a questa partita non nella miglior condizione, ma mi aspetto che la mia squadra in casa ritrovi la consueta brillantezza per centrare questo successo per noi fondamentale».