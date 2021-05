Anconitana, con la Jesina non mancano le novità di formazione

Scenderà in campo domani pomeriggio alle 16.30 al Del Conero l’Anconitana di Marco Lelli che inizierà contro la Jesina di mister Strappini il suo ritorno nel girone A dell’Eccellenza marchigiana. Dopo il pareggio di Montefano, i dorici (10 punti) cercheranno subito di riprendersi il primato occupato attualmente dal Fossombrone (12 punti) che sarà impegnato proprio sul campo del Montefano. Ritrovato Falconieri dopo il recente problema muscolare, è probabile che Lelli deciderà di buttare nella mischia il capitano solo a gara in corso. Al suo posto è pronto Zenga. In difesa spazio al recuperato Colonna. Oltre a Bartolini (che attende di riaggregarsi ai compagni dopo il Coronavirus) non sarà della partita neanche Montagnoli a causa di un colpo subito in allenamento. Intanto, a livello societario, è stata rinnovata la partnership commerciale tra l’Anconitana del presidente Stefano Marconi e la Copyrama rappresentata dall’amministratore delegato Francesco Prosperi.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Colonna, Patrizi, Boninsegni, Terranova; Magnanelli, Marengo, Frinconi; Kerjota, Zenga, Marabese All. Lelli

JESINA (3-5-2-): Perez Gomez; Martedì, Mistura, Lucarini; Rossini, Campana, Moretti, Zagaglia, Anconetani; Papa, Alessandroni All. Strappini

Arbitro: Spina di Barletta