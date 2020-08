Si raduna la nuova Anconitana, ma è un cantiere aperto: ecco tutti i convocati

L’appuntamento è per domani (lunedì 24 agosto), alle ore 17,30: si raduna la nuova Anconitana. Mai si era ritrovata così tardi: colpa del Coronavirus. D’altronde, l’inizio del campionato di Eccellenza, salvo ulteriori slittamenti, è previsto per il weekend del 26-27 settembre, mentre il 20 settembre dovrebbe giocarsi il primo turno di Coppa.

La squadra di Marco Lelli, che ha inseguito invano il sogno di un ripescaggio in serie D, è un cantiere aperto: i colpi più importanti, anche dal professionismo, sono attesi nei prossimi giorni. Intanto, il gruppo biancorosso, allestito dal nuovo d.s. Alvaro Arcipreti con la supervisione di Ermanno Pieroni, si ritroverà per la prima parte del ritiro ad Offagna, a porte chiuse per le normative anti-Covid (la seconda si svolgerà dal 7 settembre a Lucoli, ai piedi del Gran Sasso) con 7 nuovi acquisti, una manciata di conferme e diversi giovani da visionare. I nuovi acquisti per ora sono: il portiere Gianluca Marcantognini (1996), ex Fano, nell’ultima stagione alla Recanatese; il difensore Nicholas Ibojo (1985) dal Trestina (serie D); il difensore Filippo Bartoli (2002) scuola Parma, nell’ultimo anno alla Fermana; il centrocampista Alessio Palladini (1999) dalla Sangiustese; l’esterno offensivo Tito Marabese (1993), vincitore dello scorso campionato di Eccellenza toscana con il Badesse; la punta Matteo Mariano (2001) ex AssisiSubasio; il bomber Vito Falconieri (1986), trascorsi in A con il Torino e in B con Ascoli e Crotone, l’anno scorso con Spoleto e Corato in Eccellenza. Si attende la firma per il terzino brasiliano Henrique Vitor Santos (2001) dalla Primavera del Perugia e per il centrocampista italo-albanese Ernest Alla (2002) dalla Fermana.

Confermati il centrocampista Luca Magnanelli (1993) e il difensore Luca Bartolini (1997), oltre agli under Alexandru Baciu (2002), Daniel Boafo (2001), Mattia Terranova (2002), Cristian D’Amuro (2001) e il portiere Alessandro Montuoso (2001). Tra i convocati dall’under 19, gli attaccanti Giuliano Kadiu (2001) e Diego Donzelli (2003), i centrocampisti Gabriele Maiolatesi (2002), Filippo Potito (2001) e Valerio Kepi (2002) e i difensori Tommaso Strappato (2002) e Dennis Moresi (2002).