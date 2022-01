Riparte la C, l’Ancona a Pontedera: mercoledì 19 via alla prevendita per i tifosi dorici

Dopo la lunga sosta (caratterizzata dai rinvii della seconda e della terza giornata di ritorno dal 8-9 e 15-6 gennaio rispettivamente al 2 e al 23 febbraio) nel weekend tornerà in campo la Serie C. L’Ancona giocherà sul campo del Pontedera e da mercoledì 19 sarà attiva la prevendita per i tifosi dorici come comunicato dalla società di casa:

“Per la gara tra Pontedera e Ancona Matelica in programma sabato 22 Gennaio alle ore 15:00 presso lo Stadio “Ettore Mannucci” per la tifoseria ospite sono stati messi a disposizione 430 posti. Il costo del biglietto è di 12,00 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili sia sul sito Etes che presso tutti i rivenditori autorizzati del circuito Etes ed andranno obbligatoriamente stampati. La prevendita per il Settore Ospiti sarà aperta dal primo pomeriggio di mercoledì 19 Gennaio fino alle ore 19:00 di venerdì 21 Gennaio. La società U.S Città di Pontedera ricorda che, alla luce dell’aumento dei contagi, per motivi di sicurezza, l’accesso allo stadio sarà consentito soltanto con mascherine certificate FFP2, sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori, da indossarsi per tutta la durata della gara. Potranno entrare allo stadio esclusivamente le persone munite di Green Pass RAFFORZATO. Il Green Pass dovrà essere presentato all’ingresso in forma cartacea con il QR Code perfettamente leggibile, pena il non ingresso allo stadio. Come da protocollo, il giorno della gara sarà necessario arrivare allo stadio almeno un’ora prima dell’inizio del match, muniti anche del documento di identità, da mostrare all’ingresso”.