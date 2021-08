Ancona, prima amichevole positiva per mister Colavitto: 5-0 al Potenza Picena

Nel primo test amichevole dopo il lungo ritiro a Matelica i dorici di Gianluca Colavitto si sono imposti 5-0 sui giallorossi che militano in Promozione. In rete Del Sole (su rigore), Tofanari, Vrioni e Ruani. Con il Montevarchi in Coppa Italia si gioca il 21/8 alle 18

Cinque gol nella prima sgambatura ufficiale con il Potenza Picena per i ragazzi di mister Colavitto che fanno intravedere buone trame, specie nella prima frazione. Nonostante il caldo ed i pesanti carichi di lavoro, la gara si sblocca subito con il rigore conquistato e realizzato da Del Sole e l’immediato raddoppio di Tofanari. Squadra totalmente rivoluzionata nella ripresa, in cui vanno in gol Vrioni e Ruani, autore di una pregevolissima doppietta. Riposo precauzionale per Moretti. La gara tra Ancona Matelica ed Aquila Montevarchi di Coppa Italia (1°turno eliminatorio) in programma sabato 21 Agosto allo Stadio Del Conero avrà inizio alle ore 18.00

ANCONA MATELICA - POTENZA PICENA 5-0

ANCONA MATELICA PRIMO TEMPO (4-3-3): Avella; Di Renzo, Masetti, Iotti, Tofanari; Delcarro, Papa, D’Eramo; Faggioli, Del Sole, Sereni. Allenatore Gianluca Colavitto.

ANCONA MATELICA SECONDO TEMPO (4-3-3): Vitali; Boscolo Bisto, Sampaolesi, Bianconi, Maurizii; Iannoni, Gasperi, Ruani; Vrioni, Faggioli (11’ st Pecci), Rolfini. A disposizione: Paoletti.

POTENZA PICENA (4-1-4-1): Faraci; Fini, Pepi, Greco, Fiorito; De Angelis; Ezzaitouni, Mancini, Vecchione, Perrella; Selita. Subentrati nella ripresa: Natali, Parioli, Linardelli, Nardacchione.

RETI: 5’ pt Del Sole (rig), 9’ pt Tofanari, 21’ st Vrioni, 22’ st e 39’ st Ruani.

NOTE: corner 4-2