Cus Ancona, game over. Sconfitta e retrocessione matematica

Cronaca di una retrocessione annunciata. Basterebbero queste poche parole per commentare quanto accaduto sul campo dello Sporting Altamarca, con la formazione di casa che ha battuto per 5-1 il Cus Ancona. Con questa sconfitta, a quattro giornate dal termine della stagione regolare il team dorico dice addio alla serie A2 e torna in serie B. Una stagione per alcuni aspetti da dimenticare e, per altri, da incorniciare per il semplice fatto che questa serie A2 lo scorso anno è stata conquistata con le unghie e con i denti, al cospetto di squadre molto più forti del Cus. Una vittoria del campionato che ha avuto dell’incredibile per una società che ha sempre fatto il passo secondo la gamba e con la stessa unità di misura ha affrontato questo campionato di serie A2.

Molte cose sono state dette e scritte, ma la scelta è stata quella di affrontare questa categoria con le risorse che si avevano, rispettando la politica da sempre portata avanti dal sodalizio anconetano. Una retrocessione annunciata da tempo, dove non sono mancati errori, distrazioni ed ingenuità ma anche tanta sfortuna, con particolare riferimento ai quattro portieri tutti infortunati nel giro di due settimane tra novembre e dicembre. La squadra e lo staff tecnico hanno avuto il merito di gettare il cuore oltre l’ostacolo, profondendo sempre grande impegno in mezzo al campo tanto in partita quanto durante gli allenamenti. E non è una cosa scontata trovare la forza di fare punti quando il distacco dalla zona tranquillità si allarga costantemente e la classifica è impietosa.

Nonostante ciò, il Cus ha sempre tenuto fede ai propri impegni, un po’ come accaduto sul campo dello Sporting Altamarca. Con in padroni di casa avanti per 2-0, gli universitari sono tornati in partita con Belloni. Hanno creato una serie di occasioni sfiorato il pareggio per poi cedere nei 3 minuti finali con la formazione di casa che si è imposta per 5-1. Un finale amaro come le lacrime spese da questi ragazzi a fine partita, analoghe a quelle di gioia versate lo scorso anno quando il Cus vinse il campionato di serie B con una giornata di anticipo.