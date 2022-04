Falconara brilla sulla neve agli assoluti di Snow Volley

Non solo indoor, e non solo spiaggia. A Falconara la pallavolo viene declinata anche nella sua variante...invernale, con la neve a sostituire il taraflex e la sabbia. Era già accaduto nel 2020, quando Girolamo Allegro, Andrei Coscedub, Michele Palloni e Jacopo Chiarini, erano riusciti ad aggiudicarsi la tappa 4x4 di Roccaraso dello Snow Volley Italia Tour. La storia si è ripetuta lo scorso fine settimana, quando oltre cento squadre si sono date appuntamento a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, per darsi battaglia e contendersi il titolo di Re e Regina delle nevi.

Il Grand Finale di Snow Volley giocato nel comprensorio sciistico del Mondolé ha visto infatti la Federazione Italiana Pallavolo assegnare il primo scudetto (maschile e femminile) nella storia dello Snow Volley, che vanta già un circuito europeo organizzato dalla CEV e uno mondiale della FIVB. La formula utilizzata durante il torneo è stata quella del 3 contro 3, alla meglio dei 2 set su 3 a 15 punti. E tra il primo e il secondo giorno di competizioni su Prato Nevoso si è abbattuta una forte nevicata, che ha permesso ai gatti delle nevi di rendere perfetti i campi da gioco.

E nei tornei amatoriali CSI, che si sono disputati nell’arco di tre giornate su cinque campi all’altezza della baita White House di Prato Nevoso, sono stati i falconaresi Girolamo Allegro, Michele Palloni e Cristiano Castellana ad aggiudicarsi il titolo nel 3×3 maschile. Un prestigioso traguardo che conferma la bontà della scuola falconarese, che allunga il suo già corposo curriculum fatto di successi tanto nell’indoor quanto nel beach.

La prima edizione del Campionato Italiano assoluto di snow volley organizzato dalla FIPAV è stata accolta con grande entusiasmo dalle formazioni partecipanti e rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo della disciplina sulla neve sull’intero territorio nazionale. Che peraltro, a livello amatoriale ha visto la partecipazione di atleti giunti non solo dall’est Europa (Anna Dostalova e Silvia Poszmikova sono arrivate a Prato Nevoso in automobile da Praga) ma addirittura da oltreoceano, con Fabian Inthamoussu, Pablo Cardozo e Sofia Rius che hanno viaggiato oltre 10 mila chilometri per raggiungere le nevi italiane partendo dall’Uruguay.