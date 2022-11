Pallamano Chiaravalle, a Parma per dare l'assalto al podio del Girone B

A sette giorni di distanza dal derby con Camerano, la Pallamano Chiaravalle viaggerà in Emilia, per affrontare la Cold Point Parma, match che figura nel programma dell’undicesima di andata e che avrà inizio alle 20 di sabato 26 novembre. La squadra di Mister Guidotti viene dalla prestazione tutto cuore e grinta avuta contro Camerano, ed è consapevole della necessità di non abbassare la guardia contro un avversario temibile, che ha in formazione uno dei migliori marcatori di A2 (Nebojsa Vojinovic, a quota 100 reti realizzate nel torneo a due sole marcature dalla vetta della classifica dei marcatori, occupata da Edoardo Borgianni del Tavernelle). La Pallamano Chiaravalle è al momento al quarto posto in campionato con 14 punti, ad una sola lunghezza dalla zona promozione, mentre Parma si trova al settimo posto con 7 punti.

«Tranne che per le due squadre di testa – dice il presidente Gianluca Maltoni - la differenza nella parte alta di classifica è minima e tutte le partite si giocano sul filo del rasoio. Abbiamo ancora Omar Santinelli in infermeria e Castillo ha preso una brutta botta alla caviglia, ma i ragazzi si sono allenati bene, cercando di correggere le sbavature avute nelle scorse uscite». Nel weekend scenderà in campo anche la Serie B maschile che, dopo la bella vittoria contro Falconara, se la vedrà in trasferta con il Pescara. Anche l’Under 17 maschile prosegue bene il suo cammino: forte di un gruppo che lo scorso anno è arrivato a giocarsi lo scudetto di categoria Under 15, ora è a punteggio pieno dopo la vittoria contro Monteprandone.