Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica contro il Civitavecchia

Terza di campionato per le cosmiche di coach Milko Pace, che domenica tornano alla piscina del Passetto per affrontare la Nautilus Civitavecchia. Le doriche hanno vinto bene la prima in casa contro la Florentia per poi perdere la seconda di un gol a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno. C’è da riprendere subito la strada interrotta e da farlo domenica: la Nautilus Civitavecchia ha vinto con i Castelli Romani e pareggiato contro la Napoli Lions, la classifica dopo appena due giornate non dà indicazioni attendibili ma nel complesso quella di domenica dovrebbe essere una partita alla portata delle doriche, a patto di giocare una gara come quella contro il Firenze, con il massimo dell’intensità e il minimo delle disattenzioni.

«In questa settimana abbiamo molto parlato della partita persa domenica col Volturno – spiega coach Milko Pace – specie delle cose che non sono andate bene e su cui dobbiamo lavorare. Ma ora, naturalmente, parliamo anche della partita contro il Civitavecchia, neopromossa che ha avuto una buona partenza, che s’è rinforzata parecchio rispetto allo scorso anno. Una partita assolutamente da non sottovalutare, giochiamo in casa e dobbiamo riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa: a Santa Maria Capua Vetere abbiamo fatto troppi errori e pagato una brutta partenza. Una sfida che richiede la massima attenzione, da parte nostra. Alle ragazze chiedo di vivere la partita con serenità e di mettere in pratica la lezione di domenica scorsa. Quella, non era la vera Vela».