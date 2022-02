Pallamano, Serie B: Cus Ancona corsaro a Falconara nel segno di Cardile

Nel campionato nazionale di serie B il Cus Ancona passa per 28-23 sul campo del Falconara. Una vittoria voluta e sofferta dedicata a Lorenzo Guzzini e Gina Ceccarelli che è arrivata grazie al capitano Francesco Cardile, che di fatto si è preso la squadra sulle spalle e nella seconda parte della ripresa ha fatto la differenza. Ex giocatore di serie A ai tempi della Luciana Mosconi, Cardile - oltre 600 reti nella massima serie - ha fatto da collante ai tanti ragazzi scesi in campo contro il Falconara nel momento più difficile della contesa, seguendo tutte le direttive che arrivavano dal tecnico Ugo Campanile.

Un primo tempo piuttosto equilibrato con la formazione di casa che ha approfittato di una serie di leggerezze da parte degli universitari e le due squadre che sono andate al riposo sul risultato di 14 pari. Alla ripresa delle ostilità il Falconara prova l’allungo e si porta sul parziale di 17-14. Un campanello di allarme con il tecnico Ugo Campanile che richiama la squadra in panchina. Un time out che da gli effetti sperati con i tanti giovani in campo che prendono esempio, ma anche consigli, proprio da Francesco Cardile, l’unico in mezzo al campo in grado di fare la differenza. Sull’asse Cardile-Campanile, il Cus recupera lo svantaggio e poco alla volta riesce a distanziare Falconara di quel tanto che basta per portare a casa questa vittoria e trovare anche il modo di rilanciarsi in classifica. Cus Ancona che tornerà in campo sabato 12 marzo per affrontare il Chieti. Una vittoria che il Cus Ancona ha voluto dedicare a Lorenzo Guzzini, storico dirigente della Pallamano, scomparso due anni fa ma anche a Gina Ceccarelli per tanti anni - assieme al marito Gino - custode del Palaveneto, venuta a mancare nella giornata di venerdì.