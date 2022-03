Pallamano Chiaravalle, in Toscana è festa per due

Weekend a punteggio pieno per la Pallamano Chiaravalle che, impegnata in Toscana con entrambe le squadre di A2, riesce a battere il Follonica 26-30 con la maschile e chiudere 22-25 la partita di A2 femminile contro l’Euromed Mugello. A scendere in campo per primi sono stati i ragazzi di Mister Guidotti in quello che sin da subito è stato un match in salita. Follonica si porta addirittura avanti di sei gol nel primo tempo e, con una grande prestazione corale, Chiaravalle riesce a chiudere la prima frazione 15-13, sotto di sole due reti. Nel secondo tempo, grazie anche ai gol di Castillo (anche oggi trascinatore) e Brutti (sette reti per lui), Chiaravalle effettua una rimonta da sogno e chiude 26-30, portando a casa due punti che valgono già la salvezza (con quasi metà campionato ancora da giocare).

Il vice capitano Davide Rumori, autore di due reti, dichiara nel post-partita: «Oggi grandissima prestazione da parte di tutti i giocatori. Siamo stati bravissimi a non mollare mai durante il primo tempo e, dopo la rimonta, a trovare in noi la forza per dare lo strappo decisivo e chiudere con quattro gol di vantaggio».

A non troppi chilometri di distanza, sono scese in campo quasi in contemporanea le ragazze di Mister Fradi, tornate dallo stop di oltre un mese con una splendida vittoria sul campo difficile dell’Euromed Mugello. Sul campo appenninico si è giocata una vera partita di trincea, 60 minuti punto a punto che, grazie a una grande intesa, le chiaravallesi riescono a portare a casa. All’andata vennero sconfitte per 19-24 da un Euromed Mugello decisamente più rodato; oggi, con un girone di esperienza alle spalle, Mariniello, Manfredi, Cipolloni e compagne festeggiano un 22-25 che vale la vittoria e due punti importanti per la classifica finale.

La squadra di A2 femminile ritornerà in campo in casa mercoledì 9 marzo alle ore 18.00, nel recupero contro Ariosto Ferrara, mentre la maschile ospiterà domenica prossima i sardi del Verdeazzurro Sassari in casa.