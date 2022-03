Pallamano Chiaravalle, in serie A2 doppio impegno in terra toscana

Sarà un sabato toscano per entrambe le formazioni di A2 della ASD Pallamano Chiaravalle, con la femminile impegnata nel recupero contro l’Euromed Mugello alle ore 19.30, mentre la maschile sarà sul rettangolo di gioco un’ora prima sul difficile campo del Follonica. Per la squadra femminile di Mister Fradi si tratta di una partita sulla carta abbordabile, con la grande incognita di venire da uno stop prolungato di circa un mese e mezzo tra positività e impegni nazionali con la Youth League. All’andata, alla prima di campionato, vinse il Mugello per 19-24. Rispetto a un girone fa, Chiaravalle è sicuramente in grado di schierare una squadra più coesa e competitiva, che può pensare di fare punti in trasferta.

«Sicuramente sarà difficile – dice Sara Costantini, una delle protagoniste della A2 femminile – perché Mugello è una squadra che si conosce molto bene ed è ben organizzata. Noi dobbiamo giocare con impegno e concentrazione per mettere tutte noi stesse nella partita, come la società ci chiede. Vogliamo acquisire punti fondamentali per la classifica».

Più complicato il discorso della squadra maschile. Quello del Follonica è un campo difficile e la squadra toscana ha già dimostrato il suo gioco ruvido, da cui è possibile uscire vincitori (come accaduto all’andata, finita 34-31 per Chiaravalle) ma a caro prezzo. L’ala destra chiaravallese Matteo Brutti dichiara: «Sarà un match complicato dove prevarrà la miglior difesa. Dobbiamo mantenere la lucidità e fare il miglior gioco possibile. Loro hanno ottimi elementi che sanno come metterci in difficoltà. Ci siamo preparati molto per affrontarli e speriamo di giocare bene le nostre carte».

Il weekend prevede anche molteplici impegni per le squadre giovanili: domenica mattina a Chiaravalle concentramento Under 15 femminile, mentre nel pomeriggio scendono in campo a Camerano le Under 17 maschili. Lunedì e mercoledì doppio recupero sempre per l’Under 17 maschile di Mister Nocelli contro Cingoli e Monteprandone, mentre alle ore 18 di mercoledì 9 toccherà ancora alla squadra di A2 femminile in casa nel recupero contro l’Ariosto Ferrara.