Pallamano Chiaravalle, che colpo! Ingaggiata la campionessa argentina Agustina Mamet

Dopo la prestazione di sette giorni fa a Ferrara, torna sul parquet di casa la A2 maschile di coach Guidotti. L’avversario è il Prestiter Pescara, fanalino di coda del campionato contro cui Chiaravalle vinse all’andata per 18-28. Il rischio più grande per gli uomini di Guidotti, reduci dal convincente pareggio centrato sul campo della squadra estense seconda in classifica, è proprio quello di sottovalutare l’avversario, che ha al suo attivo una sola vittoria centrata lo scorso novembre nella sfida interna contro il Monteprandone. Sarà quindi necessario mantenere la concentrazione per tutti i 60 minuti di gioco, utili a rodare una squadra che si è rinforzata con gli innesti degli argentini Gustavo e Sebastian Guerrero. L’appuntamento è per sabato 14 gennaio alle ore 18 al Palasport di Chiaravalle.

Ma a far notizia in questi giorni è il colpo di mercato portato a segno dalla società chiaravallese, che si è assicurata le prestazioni della campionessa argentina Agustina Mamet, prelevata dal Teramo. La Mamet, terzino sinistro e centrale, viene da oltre 10 anni di esperienza sul campo con la squadra della sua città, Nequen, club con cui si è laureata per tre anni di seguito come campionessa nazionale argentina. Anche in campo beach handball vanta un’esperienza pluriennale con la Seleccion argentina, partecipando a mondiali e giochi sudamericani. Arrivata da pochi giorni agli ordini di coach Fradi, Mamet si dice “contenta di vedere una squadra giovane e volenterosa” dandosi come obiettivo quello di portare Chiaravalle nella massima serie nazionale. «La stagione di A2 femminile è partita un po’ in salita rispetto a quello che speravamo, con assenze e infortuni. Ora anche grazie all’arrivo di Agustina Mamet vogliamo far vedere il nostro valore», ha commentato il presidente del sodalizio biancoblù Gianluca Maltoni.