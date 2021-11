Camerano, viaggio in Toscana per affrontare un Follonica in salute

Reduce da un pareggio importante ottenuto negli ultimi minuti di un match tirato e combattuto contro la Modula Casalgrande - con una bella rimonta finale da parte dei gialloblu – la Pallamano Camerano affila le armi in vista del prossimo impegno previsto dal calendario del girone B di serie A2 maschile. Dopo la grande prova di carattere mostrata dai ragazzi di coach Fernando Capurro, i gialloblu saranno di scena domani a Follonica al Palasport “Micheli” (fischio d’inizio alle ore 19). Partita piena di insidie quella contro i toscani, che nelle ultime due uscite hanno fatto bottino pieno piegando tra le mura amiche la Pallamano Ambra e poi concedendo il bis la settimana successiva a San Lazzaro di Savena contro la Tecnocem 85.

Protagonista dell’ultimo match è stato Vlad Covali, decisivo negli ultimi minuti e secondo miglior marcatore di Camerano con sette reti (due in meno del top scorer Bilò) e determinato nel volersi ripetere sabato.

«Nel prossimo match affronteremo il Follonica – commenta il terzino della compagine gialloblu – che nonostante abbia meno punti di noi in classifica è certamente una squadra da non sottovalutare. Noi arriviamo da una partita contro il Modula Casalgrande che si è rivelata molto dura sia a livello mentale che fisico, e siamo stati anche fortunati nel trovare al termine della gara il pareggio ma potevamo certamente fare meglio. Abbiamo lavorato nel corso di questa settimana su vari aspetti - prosegue Covali – concentrandoci principalmente sulla difesa senza però tralasciare l’attacco, sperando di sfoderare una buona prestazione che ci porti ad una bella vittoria».