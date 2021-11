Pallamano Camerano, contro la Modula pareggio che sa di vittoria

Pareggio che sa di vittoria per la Pallamano Camerano. I ragazzi di coach Fernando Capurro impattano per 36-36 contro Casalgrande al termine di un match tirato e combattuto, con una bella rimonta finale che consegna il pareggio ai gialloblu quando l’inerzia della gara sembrava a favore degli ospiti. Partono forte gli ospiti che passano subito sul 2-0. La Pallamano Camerano non riesce a bloccare gli attacchi veloci della Modula che fugge sul +4 (5-9) complice anche un po’ di imprecisione in attacco per gli uomini di coach Capurro, ed un paio di montanti a negare il gol. Una serie di contropiedi veloci dei padroni di casa capitalizzati da Gardi e Bilò portano sul 10-11 la sfida, mentre al 15’ Giambartolomei impatta sull’11-11. Il giovane portiere Rossi si mette in evidenza con un paio di parate e Marinelli al 16’ riporta avanti i suoi, 12-11. La partita si mantiene in equilibrio e Scandali allo scadere piazza la rete del 21-20 con cui si va al riposo lungo.

Avvio di ripresa ancora equilibrato con le due squadre che ribattono colpo su colpo. A metà frazione Francelli e Marinelli in contropiede trovano il 31-28, grazie anche ad una maggiore intensità difensiva da parte dei gialloblu. Gli emiliani non mollano e ritornano in partita impattando sul 33-33 ed arrivando sul 33-36. I gialloblu negli ultimi due minuti con Covali e Bilò si riportano sul 35-36 poi Covali allo scadere conquista il pari.

«Penso che quella di oggi non sia stata una partita esaltante da parte nostra – commenta coach Capurro – e dobbiamo analizzare bene la gara e soprattutto la difesa che fino ad oggi aveva fatto sempre la differenza. Complimenti agli avversari per come hanno interpretato la gara, anche se da parte nostra non siamo riusciti a limitarli come avremmo dovuto. Ora torneremo a lavorare al massimo per riprendere il nostro cammino».