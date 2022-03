Camerano, Selmani chiama a raccolta il pubblico: "Il nostro ottavo uomo in campo"

Il ritorno in campo è previsto per domenica alle 18 al PalaPrincipi, quando di fronte alla Pallamano Camerano si presenterà il Follonica. Squadra ostica, per una sfida da preparare nei minimi particolari. I gialloblu sono reduci da una grande vittoria in campo ospite nell’ultimo incontro contro il Modula Casalgrande, che si è concluso con il punteggio di 27-33 e costituisce il secondo successo consecutivo. Un’affermazione importante per il morale e per la classifica, in cui si è vista una grande determinazione da parte dei giovani di coach Filiberto Kokuca, i quali cercheranno di ottenere domenica la terza vittoria per allungare questa striscia positiva.

«Arriviamo a questa partita molto carichi – afferma Daniel Selmani - ed invito tutti i nostri tifosi a venire a sostenerci per questa sfida tra “titani”. Una partita per noi fondamentale che stiamo preparando nel dettaglio sotto ogni punto di vista. Arriviamo da un periodo di grande forma dove abbiamo dimostrato notevole carattere. E’ giusto dare merito anche al nostro ottavo uomo, ovvero i nostri tifosi, che in casa ci hanno dato carica e determinazione che ci hanno spinto a raggiungere le ultime vittorie. Sottolineo che le altre squadre non hanno giocato male, ma siamo stati noi bravi a metterle in difficoltà essendo arrivati pronti e concentrati. Quando si parla di Pallamano Camerano il risultato non è mai scontato, ed è sempre una grande battaglia”.

Una stagione con alcuni ostacoli ma che i giovani gialloblu hanno saputo gestire. «Quest’anno abbiamo affrontato una stagione dura – rimarca Selmani - siamo un gruppo con molti giovani, che stanno crescendo tantissimo come evidenziano gli ottimi risultati che hanno ottenuto nella Youth League, e da giocatori con esperienza ovvero come me che fanno parte “della vecchia guardia”. Il nostro percorso ha avuto diversi alti e bassi ma vogliamo dimostrare il nostro valore».