"Win-Win" Camerano: in A2 successi per la maschile e la femminile

Altro successo per la Pallamano Camerano che, con una prestazione di carattere, batte la Modula Casalgrande per 27-33 in trasferta ed inanella il secondo successo consecutivo. Una vittoria importante per il morale e la classifica della formazione gialloblu, che ha fin da subito indirizzato la gara a proprio favore, riuscendo poi a condurla in porto con merito grazie alla giusta concentrazione e determinazione e con il valore aggiunto rappresentato dai gol di Simone Giambartolomei, a segno undici volte. «Una partita interpretata molto bene dai ragazzi – commenta coach Filiberto Kokuca – in quanto tutta la squadra si è espressa su buoni livelli in un match molto difficile per entrambe le compagini. Siamo stati bravi sia in difesa che in attacco, con la voglia di correre e faccio i complimenti a tutti. Hanno messo in campo quello che avevamo preparato in settimana ed è importante aver vinto due partite di fila. Ora ci concentriamo per il prossimo match contro il Follonica».

Più netto il successo centrato dalla formazione femminile che conferma il suo buon momento. Le giovanissime ragazze di coach Davide Campana si impongono, davanti al pubblico amico, per 36-23 contro il Grosseto, fanalino di coda del girone. Una gara tenuta sempre sotto controllo da parte delle gialloblu che, dopo un primo tempo equilibrato, hanno preso il largo nella ripresa ottenendo con pieno merito un altro successo importante in ottica classifica.

«Abbiamo cercato di tenere il ritmo alto tutta la partita – commenta coach Davide Campana - e gli ultimi 15 minuti questa strategia ha premiato perché, anche se abbiamo condotto quasi da subito l'incontro, abbiamo piazzato il break decisivo nel quarto d’ora finale. Abbiamo ruotato tutti gli effettivi dando minutaggio importante a tutte. Siamo felici di poter portare a casa altri punti in questo campionato che stiamo apprezzando perché ci tiene sul pezzo tutte le settimane. Inoltre anche nella mattinata hanno giocato le under 15 portando a casa due vittorie su altrettante gare, contro Chiaravalle e Cingoli».