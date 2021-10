Camerano, le ragazze di Campana attese all'esordio contro la Marconi Jumpers

L'attesa è finalmente terminata per la Pallamano Camerano Femminile, pronta ad esordire nel campionato di A2. Inizia quindi ufficialmente la nuova avventura per le ragazze allenate da Davide Campana, determinato a far bene anche sul versante in...rosa dopo l'exploit col maschile. La sua squadra ospiterà al PalaPrincipi domenica 17 alle ore 16 la Marconi Jumpers. Un appuntamento importante visto il ritorno di una compagine femminile di Camerano nel campionato nazionale, dopo una lunga assenza.

Roberta Velieri è alla prima stagione con le gialloblu e spiega come sarà l'esordio della sua squadra in questo che sarà sicuramente un torneo tanto affascinante quanto difficile. «Ci aspetta una partita molto tosta perché siamo alla prima esperienza in A2 - esordisce l’esperta giocatrice - andremo ad affrontare un campionato complicato ma sono convinta che questo è un cammino che ci farà crescere tantissimo. Abbiamo un'età media molto bassa ma stiamo tutte lavorando molto bene». La società attribuisce molta importanza anche al campionato femminile e punta alla maturazione delle ragazze più giovani, con alla guida una garanzia in fatto di crescita del gruppo come coach Davide Campana. «Io sono nuova ma mi sono trovata molto bene sin dal primo giorno - prosegue Roberta – perché il gruppo è compatto e determinato a far bene grazie all'appoggio di tutta la società”.