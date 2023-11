Il tennis marchigiano protagonista oltreoceano: Mecarelli e Pistola all'IC Rod Laver Junior Challenge

Il tennis marchigiano protagonista negli Stati Uniti. Inizierà oggi, a La Jolla, il percorso del Team Italy alle IC Rod Laver Junior Challenge Finals, torneo esibizione giovanile che vedrà la partecipazione anche di Stati Uniti, Gran Bretagna, Sudafrica, India e Argentina. La formula prevede che tutte le selezioni si sfidino tra loro in confronti che prevederanno la disputa di due singolari maschili, due femminili, un doppio maschile ed uno femminile, con il doppio misto a costituire l’incontro di spareggio qualora il punteggio al termine dei sei match sia in parità. L’esordio della pattuglia italiana sarà con la squadra americana padrona di casa, poi a seguire le sfide con Argentina, India, Gran Bretagna e – nella giornata conclusiva dell’11 novembre – Sudafrica.

Il 50% della squadra capitanata da Luca Ronzoni sarà a tinte marchigiane: accanto a Lorenzo Angelini ed Ylenia Zocco ci saranno infatti Michele Mecarelli ed Ilary Pistola, due fra i talenti emergenti nel panorama tennistico nazionale e saliti ulteriormente alla ribalta in estate nel Torneo “Avvenire” del Tennis Club Ambrosiano di Milano, tra le vetrine più importanti del circuito mondiale Under 16. Mecarelli, allievo dell’Academy del Tennis Club Ancona diretto dal maestro Luca Quintiliani, ha infatti centrato il successo in finale superando l’ungherese Kolos Kincses, favorito per la vittoria, dopo un’autentica maratona di due ore e mezzo ribaltando il match dopo aver perso il primo set e essere scivolato sotto 5-2 nel secondo. Affermazione solo sfiorata invece per Ilary Pistola, piegata in finale dalla tedesca Mariella Thamm. Ilary, figlia del tecnico di volley Andrea – attualmente coach del Vallefoglia di A1 femminile – si allena dall’età di cinque anni al Montemarciano Tennis con il maestro Andrea Ramundo, ed oltre ad essersi laureata campionessa italiana Under 15 negli ultimi due anni, è stata una delle tre tenniste azzurre inserite nel tabellone dei recenti Campionati Europei Under 16, svoltisi a Parma.