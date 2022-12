Falconara, pari...capitale. Ed ora, la SuperCoppa Italiana contro il Real Statte

La Lazio bussa, il Città di Falconara risponde. Un gol per tempo e finisce in pareggio il Derby dei Rapaci tra le aquile romane e le falchette marchigiane, di fronte nel match infrasettimanale previsto dal decimo turno della Serie A femminile. Meglio la Lazio nella prima frazione, con Falconara che cresce nella ripresa, colpisce tre legni e sfiora il colpaccio all’ultimo secondo. Una partenza diesel quella delle Citizens, sulle prime imprecise nell’ultimo passaggio anche perché le laziali giocano sull’anticipo interrompendo sul nascere ogni velleità al limite dell’area. Tant’è che il primo pericoloso è proprio sui piedi delle padrone di casa, con Marchese in contropiede, che sterza su Rozo e tira su Dibiase in uscita a chiudere lo specchio.

La risposta delle campionesse d’Italia è sui piedi di Dal’maz, Mascia è attenta sul primo palo mentre pochi minuti dopo è provvidenziale in uscita ancora sulla numero 99 e sulla ribattuta di Rozo. Dibiase ha il suo bel daffare nel fermare Marchese, pericolosa da due passi, e Siclari in diagonale. La Lazio continua a spingere e Chilelli innesta Marques che colpisce subito la traversa, dalla parte opposta Ferrara si vede negare un eurogol di tacco dai riflessi felini di Mascia con la Lazio che resiste e nel finale passa. È proprio Marques che decide: prima guadagna un corner e poi è la più veloce in area a risolvere la mischia. La botta di Luciani parata da Mascia a 6 secondi dalla sirena manda tutti a riposo.

Nella ripresa le Citizens entrano più determinate e dopo pochi minuti agguantano il pari: Taina arpiona un ottimo pallone, lo scambia con Taty e poi serve in mezzo l’assist perfetto per l’accorrente Dal’maz. Sull’1-1 Taty colpisce il palo mentre Luciani impegna ancora Mascia costringendola a rifugiarsi in calcio d’angolo. I minuti passano e la stanchezza si fa sentire tra due squadre che hanno speso tanto soprattutto nel primo tempo, finendo per condizionare la brillantezza del gioco. Finale con la porta laziale stregata: le padrone di casa si salvano sulla conclusione di Dal’maz e sulle successive ribattute di Ferrara e Taina alzando un muro davanti al proprio portiere. All’ultimo secondo, la buona sorte volta le spalle a Taina colpisce il palo e sfiora il colpaccio sottomisura.

Un punto comunque guadagnato, in un campo tutt’altro che semplice. Lo scorso anno la Chilelli band riuscì a fermare le Citizens proprio a Fiano Romano. Terra laziale che le ragazze di mister Neri torneranno a toccare sabato: infatti, terminati per il 2022 gli impegni di campionato (gare contro TikiTaka Francavilla e Audace Verona da recuperare a gennaio), testa e gambe vanno intanto alla finale di Supercoppa Italiana contro il Real Statte, che si giocherà sabato 10 dicembre alle 18 al PalaCesaroni di Genzano di Roma. In palio ci sarà il primo titolo stagionale, in attesa del palcoscenico internazionale dell’European Woman’s Futsal Tournement dal 19 al 22 dicembre, che avrà come location unica il PalaBadiali di Falconara Marittima.