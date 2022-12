Il Città di Falconara a Genzano di Roma: obiettivo doppio colpo in SuperCoppa

Il popolo Citizens si mobilita alla volta di Genzano di Roma, dove domani e dopodomani prima squadra e Under 19 scenderanno in campo per la Supercoppa Italiana. Capitan Ferrara e compagne giocheranno sabato 10 alle 18 (diretta Sky) contro le pugliesi del Real Statte delle ex Pascual, Nona e Guti in una riedizione della finale di Coppa Italia dello scorso aprile. Per le Citizens, che detengono il titolo vinto a spese del Pescara, c’è la voglia di confermarsi e di mettere un altro trofeo in bacheca. Si tratta dell'edizione numero diciassette della Supercoppa: il Real Statte è la squadra italiana che detiene il maggior numero di finali disputate (6) e di vittorie (2005, 2006, 2008, 2009).

Partita speciale per Erika Ferrara che lo scorso anno, infortunata, non riuscì a scendere in campo mentre stavolta lo farà da capitano, per Taina che sicuramente vorrà bissare un successo al suo primo anno come fece nel 2017 con la maglia dell’Olimpus e per Rozo alla caccia della sua prima Supercoppa, vista sfumare a un passo con le maglie del Salinis (2019) e del Pescara (2021). Mister Massimiliano Neri ha convocato il gruppo al gran completo per partire alla volta di Genzano. Ha fatto altrettanto mister Andrea Mosca con le sue Under attese per la sfida contro l’Accademia Calcio Bergamo, che si disputerà invece domenica 11 dicembre con fischio d’inizio alle 14 (diretta su www.futsaltv.it).