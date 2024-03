Pallanuoto serie A2 femminile, la Cosma Vela dilaga a Firenze

Vola la Cosma Vela Ancona, che nella prima giornata del girone di ritorno va a vincere a Firenze, superando le ragazze di Aleksandra Cotti per 14-5, con Altamura e Monterubbianesi in evidenza tra le marcatrici. Partita sempre saldamente in mano delle doriche di coach Milko Pace, che mostrano determinazione e coesione nonostante il difficile periodo dovuto alla mancanza della piscina del Passetto e costrette a peregrinare per le piscine della regione per allenarsi. La Cosma Vela parte con il freno a mano tirato, nel primo tempo vantaggio di misura con il gol di Quattrini. Le doriche allungano nel secondo tempo, andando a segno con Kiss, prima del primo gol gigliato realizzato da Osti, poi vanno a segno Bersacchia, Altamura e Dametto in superiorità numerica, per l’1-5 al cambio di campo.

La Florentia realizza con Gabelli su tiro di rigore a inizio terzo tempo, poi arrivano le reti di Altamura e Campitelli, le toscane segnano con Vittori, poi altro break delle doriche che trovano il gol in successione con Monterubbianesi, Quattrini e Altamura (entrambi in superiorità numerica) e ancora Monterubbianesi, per il 3-11 dell’ultimo intervallo. Nel quarto tempo allunga la Cosma con Monterubbianesi in superiorità, Osti e Dottori rispondono accorciando il divario (5-12), prima degli ultimi due gol di marca anconetana, realizzati da Kiss e Dametto, che fissano il risultato sul definitivo 5-14. Ecco coach Milko Pace a fine match: «Una partita che è durata solo un tempo, in cui abbiamo creato tanto e sprecato altrettanto, cosa che ci ha innervosito ma poi siamo riusciti a prendere misure e ritmo, abbiamo dovuto gestire un po’ le rotazioni per via delle tante espulsioni subite, ma a Firenze ho avuto una risposta da tutta la squadra più che positiva. Adesso testa alla sfida col Volturno».