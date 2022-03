Cus Ancona, scherzetto alla capolista: Pistoia fermato sul 3-3

C’ è una squadra nel torneo cadetto di calcio a 5 che, essendo già retrocessa, non ha più nulla da chiedere al torneo e questa squadra è guidata da un tecnico – Francesco Battistini – che da settimane va ripetendo che i suoi ragazzi lotteranno fino all’ultimo, anche per una questione di dignità. Frasi fatte, per alcuni, parole di circostanza pronunciate da una squadra che in fondo viene da 16 sconfitte consecutive ed a cui non resta che l’immagine da difendere. Ed invece questo Cus Ancona fiero e battagliero è riuscito nell’impresa, perché di impresa si parla, di bloccare l’ex capolista Pistoia ora scavalcata in classifica dalla Sampdoria. Una partita quella giocata all’impianto di Posatora dal pronostico chiuso, almeno nelle previsioni della vigilia, che diventa addirittura blindato alla fine del primo tempo con i toscani che vanno al riposo sul parziale di 2 a 0.

Ma alla ripresa delle ostilità, il Cus accorcia con Mancini, con il Pistoia che però trova il modo di ripristinare le distanze firmando il 3-1. Partita ormai segnata e tutti a casa, verrebbe da dire, e invece Federico Benigni prima e Marco Belloni prima accorciano e poi rimettono le cose a posto, firmando un clamoroso 3-3 con il Pistoia, che nell’ultimo minuto di gioco le tenta davvero tutte per riportarsi in avanti. Ma il Cus, dopo tante delusioni ed amarezze, trova la forza di resistere e conquistare un punto che ai fini della classifica non cambia le cose, però appaga all’infinito per i tanti sacrifici fatti. Gioia anconetana ed amarezza toscana: sono questi i titoli dei coda al Palacus di Posatora. D’altronde, lo sport a volte regala anche delle sorprese.