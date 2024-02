Atletica Leggera, nel week-end lo show degli Assoluti Indoor al PalaCasali

ANCONA - È in arrivo un’edizione tricolore ricca di spunti e di atleti che hanno vivacizzato le ultime settimane a colpi di record italiano. Sabato 17 e domenica 18 febbraio il PalaCasali di Ancona ospita l’edizione numero 55 dei Campionati Italiani Assoluti indoor, il principale evento invernale dell’atletica leggera in Italia. Il pubblico potrà applaudire molte delle stelle azzurre che si sfidano in vista degli appuntamenti internazionali dell’anno, dai Mondiali indoor di Glasgow, agli Europei di Roma fino alle Olimpiadi di Parigi: biglietti in vendita su TicketOne.

Tra i momenti clou di questa edizione non può che esserci il duello del peso fra l’argento mondiale Leonardo Fabbri (Aeronautica), fenomenale 22,37 sabato scorso a Liévin, e il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) che nella passata stagione si è spinto a 22,44 all’aperto. Nello sprint potrà sfrecciare ancora una super Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) autrice di una crescita clamorosa fino alle soglie dei sette secondi nei 60 metri (sontuoso 7.02 a Torun). Al momento è iscritto sia negli ostacoli che nella velocità Lorenzo Simonelli (Esercito), neo primatista italiano con 7.50 nei 60hs e spumeggiante anche nei 60 con 6.59. E Ancona può essere il momento della svolta per il campione d’Europa dei 60 Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro).

Nel lungo tutti gli occhi sono puntati sull’argento europeo indoor Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) e sul primatista europeo U20 Mattia Furlani, capace di 8,08 all’esordio a Stoccolma. Triplo con il futuro azzurro Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno), leader mondiale del 2024 con il 17,61 di Torun. Nel mezzofondo, si incontrano due degli atleti che si sono contesi il primato italiano dei 1500: Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Federico Riva (Fiamme Gialle). Asta per la primatista indoor Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,63 a Stoccolma. Non ci sarà la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), ed oltre a "Gimbo" Tamberi mancherà all’appello anche il dorico Simone Barontini fermato da un fastidio muscolare, mentre è confermata la presenza di Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) nei 5000 di marcia.

La programmazione TV

Gli Assoluti indoor di Ancona saranno trasmessi in tv su RaiSport sabato 17 febbraio dalle 15 alle 16.30 e domenica 18 febbraio dalle 15 alle 16.55. Negli stessi orari la trasmissione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai andranno in onda, in streaming, su www.atletica.tv a partire dalle 9 di sabato e dalle 9.15 di domenica.