Città di Falconara, ripartenza con goleada: 9-0 al Kick Off

La quarantena non incide per un Città di Falconara davvero in palla che va a Gorgonzola per servire una goleada da sogno. Il poker di Marta, le doppiette di Dal'maz e Janice, il sigillo di Taty. Davvero tanta roba e partita mai in discussione. L'uno-due iniziale delle Citizens è devastante e corre con i muscoli di Pato Dal'maz. La numero 99 al 3' parte e sfonda la porta, mentre al 5' si esibisce in pressing alto (in collaborazione con Fifò) e assist a Marta libera di colpire in mezzo all'area. Il Kick Off sembra tramortito e si aggrappa a Falconi. Il portiere salva in uscita prima su Pereira messa in moto dall'asse tutto lusitano Fifò-Janice; poi ancora su Dal'maz e infine su Marta. Nulla può al 12', in un’azione tutta in velocità: Fifò in verticale, Marta di spalle serve palla a Dal'maz che dribbla e deposita. Al 15'si fa vedere anche la Kick Off con Donato che impegna Dibiase. Il poker arriva sui piedi di Marta dal preciso servizio in mezzo di Praticò. Applausi nel finale per il quinto gol, un'invenzione di tacco di Janice su verticalizzazione di Pereira.

Nella ripresa arriva la doppietta personale anche per Janice Silva poco dopo una bella parata della neoentrata Scarcella sul tiro di Marta. Le lombarde si rendono pericolose con Annese in sequenza: prima impegna Dibiase in corner e poi, sugli sviluppi, centra il legno. Ancora Dibiase super a salvare sull'incursione di Donato. Al 13' è Pereira a sfiorare l'incrocio e subito dopo mister Russo si affida al quinto di movimento. Janice ha un paio di occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato: la prima gliela devia Naiara con la casacca del portiere di movimento, poi dalla distanza a porta sguarnita manca qualche centimetro e così il gol numero 7 porta la firma di Taty, in contropiede scortata da Fifò.

Nel finale Marta non è ancora sazia: serve il poker e chiude lo score sul 9-0 mentre dall'altro lato del campo Dibiase dice di no da campionessa all'ultimo assalto della Kick Off con Ghilardi. Le Citizens iniziano nel migliore dei modi il tour de force di impegni tra prosieguo del calendario e recuperi. Testa già al prossimo impegno che le vedrà in campo già domenica 6 contro il Verona, il 10 a Padova, il 13 al PalaBadiali contro la Lazio e infine il 16, sempre in casa, contro Bitonto.