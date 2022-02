Città di Falconara, dopo il Covid arriva il tour de force di febbraio

Ritorno alla normalità, e ritorno in campo a giocare per i tre punti. Dopo un gennaio difficile, passato tra rinvii e positività al Covid, per il Città di Falconara arriva il momento di ricominciare il cammino nel massimo campionato di calcio a 5 femminile, bruscamente interrotto quasi un mese fa dopo il pareggio 4-4 contro il Pescara, match disputato nel “prime time” di Sky Sport a Salsomaggiore Terme.

Settimane complicate, in casa “Citizens”, con oltre dieci casi Covid riscontrati e la società che ha fornito adeguato supporto alle atlete costrette a casa in attesa del tampone negativo di uscita. Ed il prolungato stop agli allenamenti ha portato così la squadra falconarese a dover obbligatoriamente velocizzare il processo di riatletizzazione – in parte affrontato tra le pareti domestiche, o come simpaticamente affermato dal tecnico falconarese, in...didattica a distanza - e concentrarsi sulla preparazione ai prossimi impegni, in un calendario che vedrà la formazione di mister Neri in campo più volte tra incontri regolarmente previsti e recuperi delle gare saltate.

Una settimana fa il ritorno al “PalaBadiali” per la prima seduta...post-Coronavirus, a cui ha fatto seguito un ulteriore rinvio in quanto un cluster scoppiato nel gruppo squadra del Bitonto ha operato lo slittamento del rientro in campo originariamente collocato per domenica 30 gennaio. Ed ora, nel breve volgere di ventisei giorni, ben sette incontri per riportarsi “in pari”, a cominciare dall’impegno di domani sera in Lombardia, contro il Kick Off C5 valevole per l’undicesima giornata. Poi di corsa a Verona (domenica 6) nel match della quattrodicesima di andata e successivamente a Padova il 9 per il recupero del dodicesimo turno. Il tour de force proseguirà con il doppio appuntamento al “Badiali” (il 13 contro la Lazio ed il 16 col Bitonto) ed infine con le trasferte a Bisceglie e Francavilla (20 e 27 febbraio).