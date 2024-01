Caem-Scarfiotti, sarà la “240 minuti sotto le stelle” ad inaugurare il 2024

Sarà la diciassettesima edizione di “240 minuti sotto le stelle” ad aprire il nuovo anno del CAEM/Lodovico Scarfiotti con le auto d’epoca, con il tradizionale confronto invernale in notturna per i regolaristi, appuntamento valido per il Campionato Formula Crono ASI. Il ritrovo per i partecipanti è fissato a San Severino Marche nella centrale Piazza del Popolo dalle ore 15. Qui, dopo le operazioni preliminari, il saluto delle autorità ed il briefing, è previsto il via alle ore 17, come da tradizione all’imbrunire, per affrontare il percorso previsto di circa 130 km suddiviso in tre settori, che comprende l’impegno di 60 prove di precisione suddivise in otto sezioni.

Le prime tre prove saranno affrontate appena dopo il via in Piazza del Popolo, poi i protagonisti con le loro auto d’epoca si dirigeranno verso la pista Feggiani di Castelraimondo dove la manifestazione torna dopo sei anni, per la prima sezione di 9 prove delle due previste. L’impianto ha visto correre in minimoto alcuni protagonisti del motomondiale, come Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Successivamente la carovana si spingerà fino a Pioraco per una sezione di 10 prove con successiva sosta a base di vin brulé. Alle 18.15 gli equipaggi inizieranno il secondo settore del percorso tornando sulla pista Feggiani di Castelraimondo per altre 9 prove, per poi proseguire nuovamente a Pioraco ed affrontare altri 10 tratti di precisione. Da Pioraco la manifestazione lascerà la valle del fiume Potenza per raggiungere Taverne di Serravalle nella valle del Chienti, un trasferimento che attraverserà i Piani di Montelago e i suoi 920 metri d’altitudine.

A Taverne un’ultima sosta “proteica” con prodotti locali introdurrà la terza sezione del percorso con il via del primo equipaggio dalle ore 20.15 in direzione Serravalle di Chienti per affrontare nove prove. Da qui il road-book porterà i protagonisti a Sfercia di Camerino e Bistocco per una sezione di 4 prove cronometrate. L’ottava ed ultima sezione di sei prove sarà poi a Serrapetrona. L’evento si concluderà in località Cusiano di San Severino Marche presso il Ristorante La Lucciola, dove l’arrivo del primo equipaggio è previsto per le ore 21.30 per la cena e le premiazioni. Saranno premiati i primi 10 equipaggi della classifica assoluta, oltre ai vincitori della classifica Femminile e della categoria Young. Per qualsiasi informazione contattare il CAEM/Scarfiotti ai numeri telefonici 0733-598576, 347-0663862 e 333-4380916.