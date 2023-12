Caem-Scarfiotti, ringraziamenti e premi per salutare un 2023 da ricordare

La stagione 2023 del Circolo Automotoveicoli d’Epoca marchigiano "Lodovico Scarfiotti" ha avuto il suo simbolico epilogo ad inizio dicembre, con l’appuntamento a tavola presso il Ristorante "Villa Verdefiore", alla presenza della vicepresidente ASI Agnese Di Matteo e del Consigliere della Regione Marche Pierpaolo Borroni e di numerosi soci. L’appuntamento ha permesso anche di consegnare le Targhe Oro ai soci del club che hanno omologato le loro auto d’epoca durante la stagione. Particolarmente sentito è stato il saluto ed il ricordo dell’aretina Rita Magnanini, scomparsa pochi giorni fa, con la presenza e le parole del marito Enrico Valentini, del presidente CAEM Mirko Recanatesi e del precedente Roberto Carlorosi, che ne hanno ricordato la simpatia e la piacevolezza dello stare insieme nelle sue frequenti partecipazioni agli eventi del club.

La vicepresidente ASI Agnese Di Matteo ha voluto testimoniare: «Sono contenta ed onorata di essere presente al pranzo sociale del CAEM/Scarfiotti, perché l’attività del club attraversa 365 giorni dell’anno. Sono capaci di organizzare 11 eventi, uno del Circuito Tricolore, il Trofeo Scarfiotti e tanto altro, che richiedono un grandissimo impegno, compreso questo pranzo dove hanno consegnato le Targhe Oro ed un libro pubblicato da un socio fondatore. D’altronde essere il quarto club fondato in Italia permette loro di avere tanto da raccontare».

Soddisfatto anche il presidente Mirko Recanatesi: «La stagione si è conclusa con un bilancio più che positivo per le nostre iniziative grazie anche all’entusiasmo che abbiamo potuto respirare tra i nostri partecipanti. Nel mio primo anno di presidenza con tutto il Consiglio abbiamo voluto imprimere un ulteriore passo in avanti sul lavoro positivamente impostato negli ultimi anni. Abbiamo puntato sull’importante apporto dei giovani, con una menzione particolare alla Rievocazione motociclistica del Circuito Chienti e Potenza, confermata per il prossimo anno nel calendario del Circuito Tricolore e la stessa “I Giovani di Lodovico”. In particolare nel 2024 festeggeremo il Centenario del Chienti e Potenza a fine agosto a Tolentino, con l’edizione numero 28 che dovrà essere speciale. Approfitto per porgere gli auguri di buone feste e dare appuntamento alla prossima “240 minuti sotto le stelle” valido per il Formula Crono ASI, che tradizionalmente aprirà le manifestazioni a calendario ASI il prossimo sabato 13 gennaio».