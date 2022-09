Camerano, in trasferta è ancora festa: blitz a Bologna

La Pallamano Camerano espugna il campo del Bologna United e mantiene la sua imbattibilità esterna. Al termine di un match tirato, i gialloblu si impongono per 31-25 sui padroni di casa in una gara vissuta sui binari dell’equilibrio per larghi tratti. I ragazzi di coach Davide Campana sono stati bravi a piazzare degli strappi nei momenti topici della sfida, sul finale di prima frazione passando sul +2 e negli ultimi cinque minuti della ripresa riuscendo a scrollarsi di dosso un Bologna United mai domo. Un immediato riscatto quindi per i cameranesi dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa.

«Sono felice per questa vittoria – ammette coach Davide Campana – perché il campo del Bologna United sarà scomodo per chiunque. Nel primo tempo abbiamo commesso alcuni errori su alcune loro tendenze che avevamo preparato in settimana, ciò nonostante abbiamo chiuso la prima frazione bene, facendo ruotare tutti gli effettivi. Nella ripresa, con il lato del campo un po’ più a nostro favore, abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio perché abbiamo subito un break, però poi abbiamo gestito bene alcune fasi di superiorità numerica che ci hanno aiutato. Negli ultimi dieci minuti abbiamo retto l’urto, a differenza di altre volte, mentre loro sono calati complice probabilmente la loro panchina corta. Senza dimenticare che oggi eravamo senza Vagnoni, assente per infortunio, e stiamo aspettando il rientro di Laera. Molto bene nel finale di partita Chirivì Grassi, che ha sostituito Sanchez, il quale ha compiuto alcune parate importanti. Ora testa alla prossima partita casalinga».