Pallamano Camerano, di Bologna...in Bologna per l'operazione riscatto

Partenza “scoppiettante” per la Pallamano Camerano, che nella prima di campionato davanti al pubblico amici ha combattuto fino all’ultimo con un agguerritissimo Bologna San Lazzaro. Sessanta minuti frenetici, durante i quali i gialloblu hanno retto il gioco dei rivali emiliani. Almeno sino al 55’, quando il ritmo dei bolognesi è diventato insostenibile per la squadra di casa, che ha ceduto i punti necessari alla vittoria a meno di trecento secondi dal fischio finale. «È stata una sconfitta pesante, almeno mentalmente - dice Guglielmo De Grandis, uno dei nuovi arrivati nel roster a disposizione di mister Davide Campana – in quanto pensavamo di poter reggere fino alla fine ma negli ultimi minuti abbiamo abbassato un po’ il ritmo e ci siamo presi questa sconfitta».

Archiviato questo stop, per la Pallamano Camerano è arrivato il momento di pensare ai prossimi impegni. A partire dalla trasferta emiliana di sabato 17 settembre alle ore 19.30, durante la quale i gialloblu affronteranno i rivali del Bologna United.

«Cercheremo di dare tutto, di riportare in alto il nostro nome», promette De Grandis - tornato a giocare a pallamano dopo tre anni di assenza dai terreni di gioco. «Ho voluto ricominciare questo viaggio col Pallamano Camerano, in particolare con coach Campana. Ci conosciamo da quasi 14 anni. Sono cresciuto vedendolo come un eroe, come giocatore dell’allora Luciana Mosconi. Sin da subito si è creata una connessione tra di noi, come quella con gran parte dei miei “colleghi” con cui ho giocato, a suo tempo, nelle giovanili, vestendo la maglia del Cus Ancona».