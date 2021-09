Torna a suonare la campanella: sindaco e assessori salutano gli studenti

Domani, 15 settembre, primo giorno di scuola per gli studenti delle Marche e di Ancona. Un appuntamento significativo al quale il sindaco Valeria Mancinelli non mancherà per salutare gli alunni e tutto il personale scolastico nel momento della attesa ripartenza.

«Il primo cittadino - si legge nella nota del Comune - sarà presente alle ore 8 insieme con l'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini e ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, all'ingresso dell'istituto Caterina Ferrucci, in via Cadore, l'edificio che ospiterà nei prossimi mesi 11 classi delle primarie De Amicis, in corso di ristrutturazione. Successivamente Sindaco e assessori si sposteranno a Candia (ore 9) per rivolgere un augurio di buon inizio anno ai bambini della scuola di infanzia Peter Pan. Infine, un affaccio alle primarie Faiani, previsto attorno alle ore 9».

Prosegue la nota: «L'assessore alle Manutenzioni e alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi, dal canto suo farà visita alle scolaresche dell'Istituto comprensivo Posatora Piano Archi, mentre l'assessore alla Cultura, Paolo Marasca, saluterà i piccoli iscritti alle scuole d'infanzia Redipuglia e Piaget in via Redipuglia. E con anticipo rispetto allo squillo della campanella di inizio, questa sera alle ore 19:00 il Sindaco Mancinelli effettuerà un intervento in diretta sulla propria pagina Facebook per dialogare con il mondo della scuola».