Proseguono le celebrazioni per il centenario del Savoia: ospite anche l’ex “signorina buonasera" Rosanna Vaudetti

ANCONA - E’ una delle annunciatrici Rai più amate e con la carriera più longeva, visto che ha lavorato sulla tv di Stato per quasi 40 anni diventando un volto e una voce onnipresente nelle case degli italiani. Rosanna Vaudetti, simbolo nazionale di eleganza e raffinatezza sarà presente domani nell’aula magna “Bettini Galeazzi” in via Marini nell’ambito delle giornate dedicate alle celebrazioni per il Centenario del Liceo Scientifico Statale “Luigi di Savoia”.

Con lei a partire dalle 17 si svolgerà l’incontro dal titolo “Dai banchi al palcoscenico” a cui prenderanno parte l’attore regista Gianluca Barbadori e la cantante Grazia Barboni che, proprio come Vaudetti hanno frequentato in passato, da studenti e studentesse, il prestigioso liceo scientifico cittadino. Un pomeriggio incentrato sul tema della Comunicazione, che è stata e continua ad essere elemento fondante dei loro percorsi professionali. Barbadori, Barboni e Vaudetti nei loro interventi oggettiveranno tre forme diverse di fare comunicazione, tre modi eterogenei di vivere l’esperienza del palcoscenico, tre approcci differenti di affrontare il contatto con il loro pubblico. Coordinerà l’incontro il prof. Antonio Luccarini.

Come sottolinea la dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini “seguendo la linea guida dello spirito con cui sono state progettate, le giornate celebrative del centenario non intendono favorire alcuna pomposa solennità ma al contrario avviare concretamente un inedito canale di dialogo fra città di Ancona ed una delle sue scuole più prestigiose”.