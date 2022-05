L'unità cinofila insieme ai bambini del Nido "Stella Stellina" di Montedago: labrador alla ricerca degli oggetti nascosti

ANCONA - Nei giorni scorsi due unità cinofile della Polizia di stato si sono recate presso il Nido “Stella Stellina” di Montedago, per un incontri con i bimbi più piccini, dopo aver trascorso quasi tutto l’anno scolastico a vigilare l’ingresso e l’uscita degli studenti anconetani dagli Istituti Comprensivi di ogni ordine e grado. I bambini sono stati affascinati dai due labrador con la pettorina blu, che hanno visto in azione alla ricerca di oggetti nascosti. Il gruppo cinofili della Questura di Ancona, conta ben tredici cani, specializzati nei servizi antidroga, antiesplosivi ed in ordine pubblico, per la gestione di particolari eventi.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borioni, ha voluto sia illustrare il lavoro delle Unità Cinofile della Polizia di Stato, ma anche avvicinare i bambini dalla più tenera età agli amici a quattro zampe, per la costruzione di un rapporto corretto con gli animali, fatto di rispetto e fiducia reciproca. Il Questore Capocasa: «Esserci sempre, vivere insieme, condividere la quotidianità con i cittadini, grandi e piccoli, è lo spirito della nostra missione, al servizio della collettività».