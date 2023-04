Riapertura della materna di Falconara Alta. Presto un ascensore per abbattere le barriere: investimento da 1 milione

FALCONARA - Striscioni, palloncini colorati e scritte di benvenuto hanno accolto i bambini della scuola dell’infanzia di Falconara Alta, che nella mattinata di oggi, 12 aprile, sono rientrati nel plesso di via Costa, dopo la ristrutturazione radicale conclusa nelle scorse settimane grazie a fondi Pnrr, ministeriali, regionali e comunali. Una grande festa, cui hanno partecipato anche genitori, nonni e famiglie che hanno già iscritto i loro figli per l’anno prossimo. A rappresentare il Comune di Falconara il sindaco Stefania Signorini e l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, mentre per la scuola, accanto a insegnanti e personale Ata, c’era la professoressa Silvia Del Monte, dirigente dell’istituto comprensivo Falconara Centro. La scuola di Falconara Alta è stata intitolata al Piccolo Principe, come deciso dal Consiglio di istituto. Gli interventi appena conclusi, partiti nel 2021, hanno riguardato principalmente l’adeguamento sismico e la disposizione dei locali. L’investimento complessivo del Comune è stato di oltre un milione di euro e ha garantito anche l’efficientamento energetico della struttura, il rifacimento di tutti gli impianti e la ristrutturazione del cortile.

«La scuola è la nostra priorità – dice il sindaco Signorini – perché è il luogo in cui si incontrano formazione, educazione e socialità. E’ stato bello vedere tante famiglie partecipare al rientro dei bambini, segno dell’importanza che la comunità attribuisce a questo edificio in particolare e al ruolo della scuola in generale. Abbiamo dato ai bambini un edificio più bello, più sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Il percorso di messa in sicurezza delle scuole sta proseguendo a Castelferretti con la scuola Da Vinci ed è già pronto il progetto per il Polo scolastico del Centro, profondamente innovativo e con spazi da condividere con tutta la città». I lavori sono stati progettati sulla base di un confronto con le insegnanti, che ben conoscono le problematiche dell’edificio e hanno illustrato a tecnici e amministratori comunali le loro esigenze.

La scuola materna di Falconara Alta, che si sviluppa su due piani ed è stata costruita all’inizio del Novecento, si presenta oggi con una nuova veste. E’ stata infatti restaurata la facciata originale, grazie alla demolizione del locale aggiunto al piano terra. Lo spazio è stato ricostruito sul retro e oggi ospita una delle aule, con una vetrata panoramica sulle colline. In questo modo, come richiesto dalle insegnanti, vengono mantenute sullo stesso piano gli spazi destinati alle tre sezioni della scuola, un tempo disposti su due livelli, mentre i locali del piano superiore sono occupati dalla palestra e dalla mensa. Nello spazio verde antistante la facciata, liberato dalla vecchia mensa, è stato allestito un orto didattico mentre giochi e altri arredi troveranno posto prevalentemente nel giardino sul retro. E’ stato inoltre ricostruito completamente il tetto: quello precedente in legno è stato sostituito con una nuova copertura in legno e acciaio. Sono stati poi rinforzati i solai e chiuse alcune delle aperture realizzate nel corso degli anni lungo le pareti interne ed esterne, in modo da renderle più stabili. E’ stata infine eseguita la coibentazione del tetto, l’isolamento termico delle pareti e il rifacimento degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento. Anche gli interni hanno cambiato volto, grazie ai colori vivaci del pavimento e delle pareti, che si abbinano a quelli degli arredi. Si sta già programmando di realizzare un ascensore esterno sul retro della scuola per abbattere le barriere architettoniche. Realizzare una rampa davanti all’ingresso principale sarebbe stata una soluzione impraticabile, perché avrebbe reso praticamente inutilizzabile il giardino. Vista l’altezza dell’ingresso, infatti, per rispettare le pendenze di legge sarebbe stata necessaria una rampa di circa 30 metri, da dividere in due tronconi, quindi molto ingombrante.