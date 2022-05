“Bambini come api” e un ecosistema da tutelare: a scuola tra giochi, miele e attività

ANCONA- Venerdì mattina, 21 maggio, tutti i bambini dell’Istituto comprensivo ‘Ancona nord’ (con sede a Collemarino) si sono trasformati in simpatiche apette impollinatrici grazie al progetto mirato alla sensibilizzazione sulla natura e sull’azione fondamentale delle api all’interno del nostro complesso ecosistema.

Con le loro insegnanti i piccoli alunni si sono recati presso il ‘Parco del gabbiano’ di Torrette, in cui le maestre avevano precedentemente predisposto una zona adibita all’incontro fra tutte le classi. A scuola nei giorni scorsi i bambini avevano realizzato dei vasetti compostabili a forma di api "ripiene" di bombette di semi e terriccio attira-api. Una volta arrivati al parco, i bambini si sono letteralmente trasformati in piccole apette impollinatrici grazie all’ausilio delle loro insegnanti ed hanno appeso sugli alberi del ‘Parco del gabbiano’ di Torrette i loro manufatti. A coronare l’iniziativa volta alla sensibilizzazione nei confronti dell’azione di impollinazione da parte delle api è stata una merenda a base di fette biscottate e miele, particolarmente apprezzata dai piccoli alunni. Per terminare in bellezza gli alunni si sono cimentati con il gioco delle api impollinatrici e hanno potuto eseguire una vera e propria performance di "pittura su tela dal vivo".