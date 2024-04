Contratti in scadenza, la denuncia del Nursind. Rignanese: "Per la sanità marchigiana servono interventi strutturali"

ANCONA - "Mentre Cgil, Cisl e Uil firmano un protocollo d'intesa con la regione Marche, il Nursind denuncia ancora una volta contratti in scadenza". Così Matteo Rignanese, Segretario Provinciale del Nursind.

"Quello che più manca sembra essere un intervento strutturale come. Ancora una volta poniamo l’attenzione sulla perenne fuga di professionisti verso altre aziende, problemi di straordinario, ordini di servizio, riposi saltati per poter garantire la continuità assistenziale. La produttività praticamente annullata per un eccessivo utilizzo dello straordinario con il personale costretto a lavorare anche 12 ore per garantire l'assistenza. Un monte ore così alto che é praticamente impossibile recuperare. I 5 milioni di euro stanziati per il personale per AOU rappresenta un granello di sabbia nel deserto. Permetterebbe l'assunzione di un centinaio di personale tra infermieri medici e personale di supporto. Servono interventi strutturali e non tamponi, non si può garantire l'assistenza con le prestazioni aggiuntive che non permettono stabilità per il presente ne per il futuro”.