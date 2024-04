Rotary Falconara, boom di adesioni allo screening uro-andrologico

FALCONARA – Ben 123 visite uro-andrologiche gratuite e un'iniziativa talmente riuscita da essere “esportata”, il lunedì, anche fuori comune. È il bilancio della tre giorni di prevenzione 'In campo col camper' promossa dal Rotary Falconara gli scorsi 19, 20 e 21 aprile e realizzata in collaborazione con il Distretto 2090 e la Croce Gialla Falconara. In città, tra piazza Mazzini e piazza della Libertà (a Castelferretti) sono stati effettuati 82 accertamenti medici, i restanti 41 in quel di Staffolo dove, visto il boom di adesioni, si è scelto di trasferire l'evento inizialmente previsto solo per sabato e domenica a Falconara. Lo screening è stato effettuato dal dottor Maurizio Diambrini, urologo, andrologo e sessuologo clinico, nonché presidente del Club falconarese. A sottoporsi ai controlli anche alcuni giovani, otto dei quali tra 13 e 26 anni (circa il 6,5 per cento del totale), mentre è stata più corposa la partecipazione degli adulti di età compresa tra 50 e 89 anni.

Lo scopo dell'iniziativa, tesa a prevenire le forme tumorali, ha permesso di effettuare alcune sospette diagnosi precoci e di assicurare, così, le persone ad ulteriori approfondimenti clinici. È la catena della prevenzione che ha funzionato.