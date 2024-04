Prevenzione del diabete e del glaucoma, arrivano gli screening gratuiti

ANCONA – Il Lions Club Ancona Host anche quest’anno offrirà ai cittadini screening gratuiti per il diabete e per il glaucoma della vista. L’appuntamento è per domenica 14 aprile dalle ore 9 alle 12.30 sotto la Galleria Dorica (lato Via Marsala). A presidiare i controlli saranno i soci medici del club, il Dottor Marzio Merli, il Dottor Luciano Mastroianni e la Dottoressa Patrizia Palini.

La lotta al Diabete rappresenta una macro-area di azione del Lions International in tutto il mondo. I numeri legati a questa subdola patologia sono molto alti e sempre più preoccupanti. Una diagnosi precoce è l’arma vincente per condurre una vita sana e longeva e bloccare questa pandemia silente. La prevenzione, dunque, è di importanza fondamentale, in quanto riduce il rischio di sviluppare altri disturbi, prevalentemente di tipo cardiovascolare, legati al diabete. Molti studi hanno dimostrato che, in persone con elevato rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, un’adeguata modificazione dello stile di vita dimezza la possibilità di andare incontro alla malattia.

Ancora oggi un italiano su 3 non sa di soffrire di questa malattia. Da qui la necessità di effettuare screening precoci per valutare il proprio stato di salute, che ha trovato il Lions Club Ancona Host pronto nel rispondere presente.