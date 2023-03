Sensibilizzazione sulle tragedie del mare: «Una panchina in città dedicata alle vittime dei naufragi»

FABRIANO - «Un gesto simbolico per tenere alta l'attenzione su queste tragedie. Una panchina che ci invita a sedere e a riflettere sulla vita che, purtroppo, qualcuno non ha possibilità di viverla come sarebbe giusto». L’iniziativa, spiega il consigliere comunale Giuseppe Pariano «dovrebbe essere quella di pitturare di colore bianco in modo permanente una delle panche del principale giardino cittadino. Si tratterebbe della terza panchina, dopo quella interamente rossa dedicata alla tutela delle donne e quindi alla censura della violenza di genere e quella di colore arcobaleno contro le discriminazioni legate agli orientamenti sessuali. Se venisse attuata questa proposta, Fabriano sarebbe la prima città italiana nel mettere in atto questa iniziativa in onore della memoria di tutte le donne, uomini e bambini morti nei naufragi senza aver potuto raggiungere la terra della speranza e chiedere che venga dato seguito alle parole del Papa affinché questi viaggi non si trasformino mai più in viaggi della morte e le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti».